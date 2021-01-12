كشفت وسائل إعلام مختلفة أن نادي الأهلي السعودي لم يصرف النظر عن ضم الدولي الجزائري جمال بلعمري مدافع أولمبيك ليون الفرنسي، بل دخل أيضا السباق من أجل ضم مواطنه وزميله في المنتخب عيسى ماندي.

وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط " واستنادا إلى مصادر وصفت بالمطلعة بأن إدارة النادي الأهلي تسعى للاستغناء عن المحترف البرازيلي لوكاس ليما، ظهير أيسر الفريق، وتعويضه بظهير أيسر محلي، والاستفادة بإجازة مدافع أجنبي على مستوى عالٍ.

وفي حال نجح النادي الغربي بتسويق عقد الظهير البرازيلي، فإنه بصدد التعاقد مع مدافع جزائري، حيث توجهت أعين الإدارة نحو مدافعين وهما بلعمري وماندي ، حيث حصلت إدارة الفريق الأخضر على الموافقة المبدئية للأول، لكنها تسعى نحو مدافع دولي آخر، وهو الأولوية لدى مدرب الفريق الصربي فلادان ميلوفيتش، عيسى ماندي قد يكون أبرز صفقات الأهلي.

وأكد نفس المصدر بأن ماندي دخل الفترة الحرة التي تسمح لأي نادٍ بمفاوضته، حيث ينتهي عقده في 30 جوان القادم ، وهذا ما سهل أمر مفاوضة الأهلي مع ناديه لشراء القيمة المتبقية، في حال حصولها على الموافقة النهائية من اللاعب.