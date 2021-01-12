كشفت اليوم لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم ، بأنها باشرت تطبيق المادة 19 من لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد الجزائري لكرة القدم وذلك بسبب عدم امتثال بعض الفرق لطلب إيداع المستندات الخاصة بمنح تراخيص النادي المحترف.

وحسب بيانها عبر موقع الرابطة فإن اللجنة قررت معاقبة الفرق المعنية بمبلغ 200.000 دج ، مع منحها فترة ثانية مدتها 30 يوما اعتبارا من 11 جانفي الجاري من أجل تطبيق تعليمات الفاف.

ويخص القرار أندية كل من مولودية الجزائر - شباب بلوزداد - وفاق سطيف - نصر حسين داي - مولودية وهران - اتحاد الجزائر ـ أولمبي المدية - أهلي برج بوعريريج- اتحاد بلعباس ـ سريع غليزان.