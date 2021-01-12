تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية رمضان جمال الشهيد زندوح عيسى مدعمة بالوحدة الرئيسية المجاهد المتوفي سعودي الكنز، اليوم الثلاثاء، على الساعة الثامنة و34 دقيقة لأجل حادث مرور يتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل العمال بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 44 بالقرب من منطقة عين غراب بلدية ودائرة رمضان جمال.

وأفاد بيان لخلية الإعلام والاتصال، أنه تم تسجيل حادث ثان في عين المكان، يتمثل في انحراف سيارة سياحية، حيث تم نقل 03 ضحايا إلى مستشفى سكيكدة على متن سيارة الإسعاف التابعة للحماية المدنية، البالغين من العمر (56-40-41) سنة من جنس ذكر مصابين بجروح مختلفة مع تحطم شبه كلي للحافلة وتحطم كلي للجهة اليسرى للسيارة. وسخرت مصالح الحماية المدنية شاحنتي إطفاء وأربع سيارات إسعاف و 22عون حماية مدنية.