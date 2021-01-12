عبّر مدرب مولودية الجزائر نبيل نغيز عن رضاه بنقطة التعادل التي حققها فريقه عند مواجهته لاتحاد بلعباس بملعب 5 جويلية.

مدرب مولودية الجزائر نبيل نغير أوضح أنه من الصعب جدا خوض 09 لقاءات متتالية في غضون شهر واحد خصوصا مع الغيابات.

وفي تصريحات للتلفزيون الجزائري، عقب نهاية المواجهة أكد: "أشكر اللاعبين على الآداء المقدم، رغم أننا قدمنا أسوأ مباراة لنا، نظرا للإرهاق الذي نال منا، في ظل كثافة الرزنامة". وأضاف: "منذ بداية اللقاء ، لا حظنا أن اللاعبين كانوا منهارين بدنيا ومعنويا، خاصة أن الغيابات أثرت علينا كثيرًا، وواجهنا منافسا عنيدا لم ينهزم إلى حد الآن البطولة."

وأكمل: "أعتقد أن التعادل كان مستحقا بالنسبة للفريقين؛ علينا الآن النظر للأمام، والعمل على استرجاع قوانا، والتحضير بجدية للمواجهة القادمة، رغم أننا نعاني من تعب شديد."

ويتقاسم النادي العاصمي مركز الوصافة مع جمعية عين مليلة برصيد 14 نقطة بمباراة مـتأخرة.