تمكن غطاسو الحماية المدنية لولايتي الشلف وتيبازة من العثور على جثة الغريق الذي فقد ليلة الأحد إلى الإثنين الماضية على بعد 400 متر شرق ميناء بني حواء وعمق بعشرة أمتار بولاية الشلف.

وأوضحت ذات المصالح في منشور عبر موقعها على الفايسبوك، أن غطاسي الحماية المدنية تمكنوا في حدود منتصف نهار اليوم الثلاثاء من العثور على جثة الغريق الذي فقد منذ ليلة الأحد في حدود الساعة العاشرة ليلا بعد عملية بحث متواصلة دامت أكثر من 30 ساعة من قبل 14غطاسا من بينهم 04 غطاسين قدموا من ولاية تيبازة، ليتم انتشاله على بعد حوالي 400 متر شرق ميناء بني حواء على عمق حوالي 10 أمتار في البحر رغم حالة البحر الهائج التي صعبت من عملية البحث.

وأضاف ذات المصدر أن الضحية البالغ من العمر 35 سنة ينحدر من ولاية المدية متزوج و أب لطفلين وقد تم تحويل جثته بعد استكمال الإجراءات القانونية من طرف المصالح المختصة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بتنس. وكانت مصالح الحماية المدنية وحرس السواحل قد انتشلوا في وقت سابق من اليوم جثة الصياد الهاوي الذي اختفى بشاطئ منارة بدائرة تنس في ولاية الشلف.