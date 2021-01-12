كشفت وسائل إعلام سعودية أن نادي " ضمك"توصل إلى اتفاق مع الحارس الجزائري مصطفى زغبة يقتضي بموجبه فسخ عقده مع الفريق.

وحسب موقع صحيفة " عكاظ" السعودية على تويتر فإن "ضمك" قام بتوقيع مخالصة مالية مع الحارس السابق لنادي " الوحدة " وقد تضمنت تنازله عن جزء من مستحقاته المالية مقابل استلام بقية المبلغ دفعة واحدة.

وتحركت إدارة النادي السعودي خلال الأيام الماضية لإنهاء علاقتها مع زغبة بعد أن توصَّلت إلى قناعة فنية بعدم الاستعانة بعنصر أجنبي في حراسة المرمى، وتعويض مركزه بلاعب أجنبي في الوسط ، سيتم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي انطلقت يوم أمس حسب الإعلام المحلي.

وكان زغبة قد طالب بالحصول على عقده كاملًا حتى جوان القادم ، بينما تريد إدارة ضمك تسليمه كامل مستحقاته حتى جانفي الجاري، وهو ما رفضه الحارس الدولي.