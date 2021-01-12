قال رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم والمرشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد ولد يحيى إن القواعد الدقيقة للاتحاد "قد انتهكت بشكل جذري"، وذلك تعليقا على إبلاغه بأن ترشحه لرئاسة الاتحاد "سيخضع للمصادقة الجزئية".

وعبّر ولد يحيى في رسالة بعث بها إلى الأمين العام بالنيابة بالكاف، عن صدمته من هذا القرار، ولوّح باتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية لضمان حماية مصالح.

وحسب وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة فإن ولد يحيى وصف وفقا لما أوردته إذاعة فرنسا الدولية هذا المسار بأنه اتسم بـ"اختلالات خطيرة".

ولفت ولد يحيى إلى أنه علم بتعليق ملفه حتى 28 جانفي موعد جلسة استماع تنظمها لجنة الحوكمة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وإلى جانب ولد يحيى، ينتظر كذلك الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي نفس المصير، في حين تم الطعن في ترشح الرئيس منتهي الولاية أحمد أحمد.