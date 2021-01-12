تسعى المرأة بالعادة إلى إظهار وجهها بشكلٍ جذّاب ونضر، لذلك تبدأ بالبحث عن العديد من الأساليب التي من شأنها أن تحقق تلك الغاية، ومن أهمها تقشير الوجه، حيث يُفضل على المرأة المداومة عليه، ويوجد العديد من أنواع التقشير التي ظهرت في الآونة الأخيرة مثل: التقشير بأحماض الفواكه، والتقشير الكيميائي، والتقشير العميق وغيرها الكثير.

وتتمثل فوائد تقشير الوجه في الحدّ من ظهور حب الشباب، الرؤوس السوداء، فتح مساماته المُغلقة، يقلل تراكم الزيوت والدهون في مسامات البشرة، يزيل الخلايا الميتّة والتالفة عنه، بالتالي يمنحه النضارة والحيوية، يحدّ من خشونة وجفاف البشرة، وبالتالي يُساهم في تنعيمه وترطيبه، يُقلل شحوب واسمرار الوجه، يُحافظ على حيوية وشباب البشرة، وبالتالي يقلل ظهور علامات الشيخوخة والخطوط الدقيقة، يزيل الأوساخ والأتربة العالقة به، يُوحد لون البشرة ويمدّه بالفيتامينات والعناصر اللازمة.

أما أضرار تقشير الوجه:

يؤدي الاستعمال الخاطئ لمستحضرات التقشير إلى ظهور الندوب والحبوب على الوجه. لا يُنصح بتقشير الوجه لأصحاب البشرة الحساسة، يُسبب احمراراً وتهّيجاً وبعض التورمات على البشرة، يؤدي إلى حدوث التهابات خاصةً لأصحاب البشرة الداكنة، يعد من الوسائل غالية الثمن، وخصوصاً إذا تمّ في مراكز التجميل المختلفة، يؤدي إلى ظهور بقع بنية، وخصوصاً عند التعّرض إلى الشمس مباشرة بعد جلسة التقشير.