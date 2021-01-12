أعلنت البرتغال، إصابة رئيسها، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بفيروس كورونا، وذلك قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات الرئاسية. وقالت الرئاسة البرتغالية في بيان إن الرئيس البالغ من العمر 72 عاما اضطر لإلغاء كل مواعيده العامة.

وأضافت أن دي سوزا لم تظهر عليه أي أعراض مرضية، لافتة إلى أنه يخضع حاليا لحجر صحي في مقر إقامته بالقصر الرئاسي في لشبونة.

ويأتي هذا التطور قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسية التي يخوضها دي سوزا للفوز بولاية ثانية تبدو شبه محسومة لصالحه، وفق استطلاعات الرأي، بحسب "فرانس 24".

ويتنافس في تلك الانتخابات 7 مرشحين، أوقف 3 منهم حملتهم الانتخابية لأسباب تتعلق بالسلامة في ظل تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وسجلت البرتغال، أمس الإثنين، 122 حالة وفاة ونحو أربعة آلاف حالة استشفاء جديدة. والأربعاء الماضي، أعلن رئيس البرتغال دخوله في عزل ذاتي بعد مخالطته مصابا بفيروس كورونا المستجد.