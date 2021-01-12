صدر للكاتب و الصحافي عبد القادر حريشان كتاب جديد بالفرنسية تحت عنوان"يوميات الحراك – الوثبة الجزائرية"، عن دار السايحي. و يعد هذا الكتاب مكملا لآخر تحت عنوان "الإنقاذ و السلطة" صدر باللغتين في 1999. و يتناول هذا المولود الجديد تفاصيل الحراك الشعبي منذ 22 فبراير 2019. كما يروي القصة السياسية الكاملة من بدايتها حتى الجمعة 57.

نقرأ من خلال النص تفاصيل الحراك: من تصريحات نشطائه، الشعارات، الخطابات و الأجواء التي رافقت، بالتركيز على طابعه السلمي الذي أبهر العالم. كما نقرأ جل التصريحات، خاصة تلك الأسبوعية التي كان يدلي بها اللواء قايد صالح حتى وفته المنية. و كذلك الشخصيات المختلفة المحسوبة على الحراك أو على السلطة. كما يفضح بسرده للأحداث عملية استقطاب أبناء الحراك و إدخال البعض منهم في توظيف جديد لتفريغه من محتواه. ليصل بنا في نهاية المطاف إلى المحطة الأخيرة، الجمعة 57، التي أوقفت الحراك بحكم القدر أو بالوباء الذي وضع العالم في حالة شلل.

يعد هذا سابع كتاب، من روايات و تحقيقات، للكاتب حريشان، صحافي سابق بجريدة الخبر، الذي يعد بإصدار رواية "النصب التذكاري" في الأيام القادمة القليلة، في 540 صفحة، عن نفس دار النشر السايحي. كما نشير إلى أن كتاب "رجال صنعوا مأساة الجزائر"، بالفرنسية و العربيسة الذي صدر في نهاية 2019، موجود حاليا في المكتبات.