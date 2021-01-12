تم إيداع المشتبه فيه في جريمة قتل شيخ في العقد الثامن من عمره وزوجته بولاية البليدة الحبس المؤقت عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وجناية السرقة مع استعمال أسلحة ظاهرة، حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء خلية الإعلام والصحافة على مستوى أمن الولاية.

وأوضحت ذات الخلية أن قوات الشرطة التابعة لأمن دائرة العفرون (غربا) وبالتنسيق مع فرقة البحث والتدخل بأمن الولاية تمكنت من إلقاء القبض على شاب يبلغ من العمر 17 سنة لتورطه في جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والإخفاء التي راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 83 سنة وزوجته 72 سنة نهاية الأسبوع الفارط.

وأضافت أن عناصر الشرطة وجدت الضحيتان جثتان هامدتان داخل منزلهما الكائن ببلدية وادي جر (غربا) يوم الجمعة الفارط إثر تلقيهما لعدة طعنات بواسطة سلاح أبيض أدت إلى وفاتهما.

ووفقا لذات المصالح فقد أثبتت التحريات التي قامت بها عناصر الشرطة أن سبب ارتكاب المشتبه فيه لهذه الجريمة كان بداعي السرقة، مشيرة إلى أنه قام بالاستيلاء على مبلغ مالي قدره 900 ألف دج والذي قام بإخفائه عند أحد أقربائه بولاية تيبازة.

كما مكنت التحقيقات التي باشرتها عناصر الشرطة من استرجاع مبلغ قدره 869.500 دج كون المشتبه فيه تصرف في جزء منه مع استرجاع أداة الجريمة (سكين) وتوقيف قريبه الذي أخفى عنده المال المسروق.

وبحسب ذات المصدر فقد تم تقديم المشتبه فيهما أمس الاثنين أمام العدالة عن تهمة "القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد" و"جناية السرقة مع استعمال أسلحة ظاهرة وإخفاء أشياء مسروقة" و"عدم الإبلاغ عن جناية" أين صدر أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في حقهما.