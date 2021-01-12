أعربت الجزائر وجنوب إفريقيا عن "قلقهما العميق" إزاء الأوضاع في الصحراء الغربية في ظل استئناف الأعمال المسلحة بين جبهة البوليساريو والجيش المغربي.

والتقي وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، اليوم الثلاثاء، بنظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور في إطار زيارة العمل التي يقوم بها بوقدوم إلى بلد أقصى جنوب القارة السمراء.

وأضار بيان لوزارة الخارجية أن الوزيرين أعربا عن " قلقهما العميق إزاء تجدد التوترات واستئناف المواجهة المسلحة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو في الأراضي الصحراوية المحتلة".

وأضاف البيان أن الطرفين شددا على "ضرورة تضافر جهود الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، من أجل الشروع في عملية سياسية حقيقية للوصول إلى تسوية نهائية لهذا النزاع وتمكين شعب الصحراء الغربية من الممارسة الكاملة لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال من خلال تنظيم استفتاء نزيه وشفاف، وفقا للقرارات اللوائح الدولية ذات الصلة الصادرة عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".

كما أكد البيان أن الجزائر وبريتوريا توصلا إلى اتفاق على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لا سميا في المجال الاقتصادي والتجاري معربين عن ارتياحهما لتقارب المواقف اتجاه القضايا الإقليمية والدولية.