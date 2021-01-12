تم تسجيل 272 إصابة جديدة لفيروس كوفيد-19 في الجزائر حسب آخر إحصائية يومية للجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الثلاثاء.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشاره في البلاد أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 102641 حالة.

كما أعلنت نفس اللجنة تسجيل 4 وفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 2816 وفاة.

و أضاف المصدر أن 206 مريضا تماثلوا للشفاء ليبلغ إجمالي حالات التشافي من الفيروس 69608 حالة.