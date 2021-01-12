انتهت المواجهة الجزائرية في الدوري القطري، اليوم الثلاثاء، لصالح رفقاء ياسين براهيمي على حساب زميله في المنتخب الوطني يوسف بلايلي.

وعرفت المواجهة التي جمعت ناديا قطر والريان في إطار الجولة 14 من الدوري القطري مشاركة الدوليان الجزائريان يوسف بلايلي وياسين براهيمي أساسيان باعتبارهما نجما الفريقين.

وانتهى اللقاء بفوز الريان بنتيجة هدفين مقابل هدف سمح لـ"الرهيب" بالتقدم للمركز الخامس بـ 22 نقطة، فيما تجمد رصيد قطر عند النقطة 23 في المركز الثالث.

ورغم الخسارة إلا أن بلايلي رفع رصيده من الأهداف إلى 12 بعد تسجيله هدف التقليص لفريقيه في الدقيقة 79 من اللقاء، محتلا وصافة ترتيب هدافي دوري نجوم قطر خلف الجزائري الآخر بغداد بونجاح.