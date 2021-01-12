أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، مقتل الرجل الثاني في تنظيم "القاعدة" الإرهابي محمد المصري، المطلوب لقتله أمريكيين في تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في إفريقيا عام 1998.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن "إيران باتت مركزا لتنظيم القاعدة دون أن يقدم تفاصيل أو أدلة دامغة على ذلك"، وأشار إلى أن "وجود المصري في إيران لم يكن مفاجئا".

وتابع قائلا "وجوده داخل إيران يشير إلى سبب وجودنا هنا اليوم ... القاعدة لديها قاعدة جديدة هي جمهورية إيران الإسلامية".

وأوضح أن "القاعدة أقامت مركزا لقيادتها في طهران ونواب أيمن الظواهري موجودون هناك حاليا".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد ذكرت في نوفمبر 2020، أن أبو محمد المصري، أحد عناصر القاعدة، المتهم بأنه العقل المدبر في تدبير تفجيرات عام 1998 لسفارتين أمريكيتين في إفريقيا، قُتل على أيدي عملاء إسرائيليين في إيران.

ونفت حينها إيران التقرير قائلة، إن تنظيم القاعدة لا يتواجد على أراضيها، بحسب "رويترز".