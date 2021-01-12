اعتبر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الثلاثاء، أن التحرك في مجلس النواب لعزله "سخيف للغاية"، وذلك في ظل اقتحام المئات من أنصاره مبنى "الكابيتول" أثناء انعقاد جلسة للإعلان رسميا عن فوز غريمه جو بايدن بالانتخابات، بعد أن دعاهم إلى التوجه إلى هناك والتظاهر.

وقال ترامب في كلمة مقتضبة أمام صحفيين وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية": "بالنسبة للعزل فأعتقد أن هذا استمرار لأكبر عملية مطاردة ساحرات بالتاريخ السياسي.. إنها سخيفة جدا".

وتابع: "العزل يحدث غضبا كبيرا.. وبالنسبة لـ(رئيسة مجلس النواب) نانسي بيلوسي و(زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ) تشاك شومر، فإن استمرارهم في هذا الطريق يحدث خطرا كبيرا لبلدنا ويسبب غضبا كبيرا.. لا أريد العنف"، رافضا في الوقت نفسه الإجابة عن سؤال عما إذا كان سيستقيل.

يذكر أنه للمرة الثانية خلال حكمه الولايات المتحدة، قد يخضع ترامب لإجراءات العزل، ليكون بذلك أول رئيس يخضع لإجراءات العزل مرتين في تاريخ البلاد.