أعلنت مالاوي، اليوم الثلاثاء، عن وفاة وزيرين اثنين بفيروس "كورونا" المستجد، بعد إصابتهما أثناء مشاركتهما في الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة في تصريحات صحفية بأن وزير الحكم المحلي لينجسون بريكانياما ووزير النقل صديق ميا توفيا بالمرض.

كما أعلنت الحكومة أيضا وفاة محافظ البنك المركزي السابق، فرنسيس بيريكامويو، وكبير أمناء وزارة الإعلام, إرنست كانتشينتشي، بالمرض.

وسجلت مالاوي 452 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و10 وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ تأكيد أول إصابة في البلاد في أفريل الماضي، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 9027 والوفيات إلى 235.