أعلن وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي مساء اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية، عن قرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا إقرار الحظر الصحي الشامل بداية من يوم الخميس 14 جانفي 2021 إلى حدود يوم الأحد، مع تقديم حظر الجولان ليصبح بداية من الساعة الرابعة مساء إلى غاية السادسة صباحا، خلال أيام الحظر الشامل.

كما تقرر تعليق كامل الدروس في كل المستويات، وفي مراكز التكوين، وذلك انطلاقا من يوم الأربعاء، بعد انتهاء الدروس، إلى غاية 24 جانفي.