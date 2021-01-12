قاد الدولي الجزائري بغداد بونجاح نادي السد إلى تحقيق فوز مهم على حساب نادي الدحيل في قمة الجولة 14 من الدوري القطري لكرة القدم.

وانتهى اللقاء الذي جمع المتصدر بالوصيف، اليوم الثلاثاء، بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف لصالح زملاء بونجاح، ما جعل السد يقترب أكثر من تحقيق لقب الدوري هذا الموسم.

وسجل ابن الباهية الأهداف الثلاثة لفريقه في الدقائق 14، 50 و87 على التوالي، رافعا رصيده إلى 15 هدفا في صدارة هدافي الدوري القطري، مبتعدا بفارق 3 أهداف عن زميله في "الخضر" يوسف بلايلي.

بهذا الفوز يؤكد السد سيطرته على الدوري القطري موسعا الفارق عن الوصيف الدحيل إلى 11 نقطة كاملة قبل 8 جولات على النهاية.