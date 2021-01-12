نفى مدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية تيزي وزو عيسى بوعيشة بث أغاني من مكبرات صوت مسجد في إحدى قرى الولاية بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية.

وجاء في منشور على حساب "الفايسبوك" الخاص بعيسى بوعيشة "بعد تداول شريط عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن بث أغاني من مسجد قرية آيت واعبان بلدية اقبيل دائرة عين الحمام ولاية تيزي وزو وذلك تزامنا مع الاحتفال برأس السنة الأمازيغية نؤكد أن ما جاء في صفحة التواصل الاجتماعي غير صحيح وأن شريط الأغاني مصدرها مكبر الصوت الذي كان موضوعا فوق القاعة التابعة للجنة القرية حيث أن المسجد يشهد ترميمات داخلية منذ عدة أشهر".