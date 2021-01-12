استقبل وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم, اليوم الثلاثاء في بريتوريا, من طرف الرئيس الجنوب الافريقي, سيريل رامافوزا, حسبما أفاده بيان لوزارة الشؤون الخارجية.



وحسب البيان ذاته, اغتنم بوقدوم الذي يجري زيارة عمل إلى جنوب افريقيا, هذا اللقاء لينقل إلى الرئيس رامافوزا التحيات الحارة و الأخوية من أخيه, رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و يبلغه عن تمسكه الثابت بتقوية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين و التزامه بإضفاء حركية جديدة على التعاون الثنائي”.



من جانبه, أعرب رامافوزا عن “ارتياحه لجودة الأواصر التاريخية و المتميزة للتضامن و الصداقة و الدعم المتبادل التي لا طالما طبعت العلاقات بين الشعبين الشقيقين”.



كما أعرب الرئيس الجنوب الافريقي عن ” إرادته في العمل مع شقيقه, الرئيس عبد المجيد تبون, على تطوير التعاون الثنائي في أبعاده السياسية و الأمنية و الاقتصادية و الثقافية, لأجل استغلال أمثل للفرص المتاحة في البلدين”.



وأوضح بيان وزارة الشؤون الخارجية أن هذا اللقاء “قد شكل فرصة لتناول المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, وبخاصة تلك المتعلقة بالسلم والتنمية في افريقيا, وللإشادة أيضا بتقاليد التشاور على كل المستويات وتوافق وجهات النظر مواقف البلدين في المحافل الاقليمية والدولية”.



وفي هذا الصدد, أشاد بوقدوم “بالقيادة الرشيدة لجنوب افريقيا على رأس الاتحاد الافريقي وبجهودها الحثيثة لترقية مبادرات السلم والتنمية على المستوى القاري, بالرغم من العراقيل الكبرى التي تفرضها جائحة كورونا”.



من ناحية أخرى, “هنأ رئيس الدبلوماسية الجزائرية جنوب افريقيا على مساهمتهما الثمينة خلال عهدتها كعضو غير دائم في مجلس أمن الأمم المتحدة, خدمة للسلم والاستقرار والقضايا العادلة في افريقيا والعالم”.



وفي الأخير, كلف الرئيس رامافوزا “الوزير بوقدوم بنقل تحياته الخالصة وتمنياته بموفور الصحة والهناء لرئيس الجمهورية, أخيه عبد المجيد تبون, وبمزيد من التقدم والرقي لبلد الجزائر وشعبه”.