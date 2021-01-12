سجلت أسعار النفط أعلى مستوى لها منذ 11 شهرا، قرب 57 دولارا للبرميل بدعم من خطط السعودية لتقييد الإمدادات، ما غطى على القلق من احتمال تراجع الطلب بسبب تزايد إصابات كورونا.



وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول يوم الثلاثاء مرتفعة 92 سنتا، أو 1.65%، لتسجل عند التسوية 56.58 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوى لها منذ فيفري الماضي عند 56.75 دولار.



وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 96 سنتا، أو 1.84%، لتبلغ عند التسوية 53.21 دولار للبرميل.



وتعتزم السعودية إجراء خفض إضافي في إنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا في فيفري ومارس لكبح المخزونات، وذلك في إطار اتفاق مجموعة "أوبك+" الذي سيبقي فيه معظم المنتجين إنتاجهم مستقرا في فبراير المقبل.