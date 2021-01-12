قالت وسائل إعلام تونسية، اليوم الثلاثاء إن شركة طيران الإمارات قامت بتوقيف قائد طائرة تونسي الجنسية عن العمل، بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى الكيان الصهيوني.



وقالت صحيفة "الشارع المغاربي" اليوم الثلاثاء، إن "منعم صاحب الطابع وهو قائد طائرة تونسي يعمل بشركة طيران الإمارات تم تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى (الكيان المحتل) تل أبيب".



كتب صاحب الطابع في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك اليوم الثلاثاء: "تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى الكيان الصهيوني. الله فقط من يرعاني.. لست نادماً".



كما نقلت صحيفة "الشارع المغاربي" عن صاحب الطابع تأكيده إيقافه عن العمل في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب، وأشارت إلى أن صاحب التدوينة أغلق صفحته بـ"فيسبوك" مباشرة بعد نشر التدوينة.