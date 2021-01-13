يتوجه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف), خير الدين زطشي, يوم الاربعاء, الى ياوندي, مرورا عبر باريس (فرنسا), من أجل دعم ملفه الترشحي لانتخابات مجلس الاتحاد الدولي (فيفا), على هامش البطولة الافريقية للأمم 2021, المخصصة للاعبين المحليين بالكامرون (16 جانفي- 7 فبراير), حسب ما علمته "واج" من مصدر عليم.



وسيكون زطشي مرفوقا بالأمين العام للهيئة الفيدرالية, محمد ساعد, وأحد أعضاء المكتب الفيدرالي, يضيف المصدر.



وبالرغم من أن ملف ترشحه لم يتم قبوله رسميا من طرف الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف), فإن مسؤول الفاف يريد "استباق" الأمور لملاقاة رؤساء الفيدراليات ومسؤولين كبار للترويج لملفه الترشحي.



وفي نفس الصدد, التقى زطشي اليوم الثلاثاء, برئيس اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية, عبد الرحمن حماد, كما ستكون له جلسة مع رئيس جمعية اللجان الوطنية الرياضية الافريقية, مصطفى براف, حسب المصدر ذاته.



وعلى غرار زطشي, تترشح ثلاثة أسماء أخرى لنيل منصبين لعهدة تمتد أربع سنوات, من أجل خلافة التونسي طارق بوشماوي والمصري هاني أبوريدة, ويتعلق الأمر بالمغربي فوزي لقجع, وغوستافو ندونغ (غينيا الاستوائية) وأبو ريدة الذي يريد الفوز بعهدة جديدة.



ويصبو زطشي (55 سنة), من خلال هذا الترشح, لأن يكون ثاني شخصية رياضية جزائرية تنضم الى مجلس الفيفا بعد رئيس الفاف السابق, محمد روراوة, الذي انتخب عضوا للجنة التنفيذية للهيئة الدولية, خلال أشغال الجمعية العامة الانتخابية للكاف في فبراير 2011 بالخرطوم (السودان).



وتجرى انتخابات مجلس الفيفا على هامش الجمعية العامة الانتخابية للكاف, يوم 12 مارس المقبل بالرباط (المغرب).