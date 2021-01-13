علّق موقع يوتيوب ، قناة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفة مؤقتة ولمدّة 7 أيام. وقام اليوتيوب بحذف تسجيل فيديو لانتهاكه قواعد الموقع التي تمنع التحريض على العنف.

وقال يوتيوب في بيان له: "في ضوء المخاوف إزاء الاحتمالات المستمرة لحصول أعمال عنف، حذفنا محتوى جديدا تم تحميله على قناة دونالد ج. ترامب لانتهاكه سياساتنا".

وكانت منصات التواصل الاجتماعي الفايسبوك وتويتر وانستغرام قد علقت حسابات ترامب بعد اقتحام مناصريه لمبنى الكابيتول وتسبّبهم في أحداث عنف لم تشهدها أمريكا فيما مضى.