حجزت أمس فرقة البحث والتحري بأمن ولاية تبسة في أحد الأحياء الشعبية بمدينة تبسة بعد مراقبة عبر عدة نقاط بقطاع الاختصاص، 05 كلغ من المخدرات في شكل صفائح كانت مخبأة بإحكام داخل مركبة سياحية على إثر كمين، وتوقيف 4 أشخاص وتحويلهم إلى مقر أمن الولاية وفتح تحقيق في القضية.

وبعد إتمام كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، صدر في حقهم أمرا يقضي بالإيداع في الحبس المؤقت في انتظار جلسة المحاكمة.