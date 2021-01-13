رفع نادي نصر حسين داي الجزائري شكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ضد النادي الإفريقي بشأن صفقة انتقال لاعبه زين الدين بوتمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

و حسب موقع " فوت 24 " فان إدارة النصرية تطالب نظيرتها التونسية بمبلغ قدره 200 ألف يورو من خلال الشكوى المرفوعة.

وأكد المصدر ذاته أن " الفيفا " منحت لنادي الإفريقي إلى غاية يوم 02 أفريل القادم لإثبات ما يفيد تسديد مستحقات نادي نصر حسين داي.

يشار إلى أن بوتمان لم يشارك في أي لقاء رسمي من النادي الإفريقي بعد عجز مسؤولي الفريق في تأهيل المنتدبين الجدد بسبب عدم تسديد غرامات "الفيفا".