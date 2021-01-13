"عرفت القائمة النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ،تواجد اسم الرئيس ،الموقوف لمدة 5 سنوات أحمد أحمد ضمن اللائحة ، وهو المستبعد من طرف لجنة الأخلاق بالفيفا.

وقالت وسائل إعلام مختلفة أن الاتحادات الكروية ،فوجئت بإرسال اسم أحمد أحمد كمرشح للرئاسة في جدول أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والمقرر إقامتها في مارس المُقبل بالعاصمة المغربية الرباط.

وكانت " الكاف " قد أكدت في بيان رسمي الخميس الماضي، بأن لجنة الحوكمة أعلنت قبول أوراق المرشح السنغالي أوجستين سينجور والإيفواري جاك أنوما على مقعد الرئاسة مع إدراج إسميهما في القائمة النهائية للمرشحين المقبولين.

وأعلنت الهيئة ذاتها قبول أوراق المرشحين الموريتاني أحمد ولد يحيى، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، ولكن ليس بشكل نهائي انتظارًا لجلسة استماع ستعقدها لجنة الحوكمة معهما يوم 28 جانفي الحالي بالقاهرة وهو الأمر الذي أغضب كثيرا رئيس الاتحاد الموريتاني للعبة.

وكشف موقع " أخبار اليوم " المصرية عن نشوب أزمة كبرى بين ميشيل بريزوا بي، رئيس لجنة الحوكمة، بعد طلب الاتحاد الدولي لكرة القدم ،مراجعة واعتماد الأسماء المرشحة لكل المناصب في انتخابات الكاف المُقبلة وهو ما اعتبره المحامي الإيفواري الشهير تدخلاً صارخًا في صميم عمله وفي شؤون الاتحاد الإفريقي ونوع من الوصاية على القارة السمراء.