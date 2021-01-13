أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، اليوم الأربعاء، أن التحديات التي يواجهها الجيش الوطني الشعبي لحماية الوطن، عظيمة وخطيرة تتطلب من جميعا أن نرتقي إلى مستوى عظمة الجزائر معربا عن يقينه التام أن الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني وبحكم خبرته الطويلة قادر على أداء الأمانة وصون الوديعة وأن يكون في مستوى الثقة التي وشحه بها شعبنا العظيم.

وقال الفريق السعيد شنقريحة، خلال اجتماع عمل مع الإطارات على مستوى مقر الوزارة وذلك في إطار إجراء تقييم لما تم إنجازه في العام المنصرم، بحضور كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر والمراقب العام للجيش والمديرين ورؤساء المصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني ولأركان الجيش الوطني الشعبي، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأشار البيان إلى أن الفريق السعيد شنقريحة نقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني إلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي على الجهود المبذولة في سبيل توفير موجبات الأمن والسكينة في كافة ربوع الوطن.