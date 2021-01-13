كذّبت إدارة شبيبة القبائل أي تصريحات تم تداولها مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تخص رئيس النادي شريف ملال.

وكشفت الصفحة الرسمية للفريق على الفايسبوك أن هناك صفحات معينة ومشهورة تقوم بنشر تصريحات وهمية لملال واصفة إياهم بـ "الأعداء" وهدفهم زعزعة استقرار الفريق.

وأضاف المصدر ذاته أن شريف ملال لا يتوانى في الإدلاء بأي تصريح، عندما يرغب في الحديث عن أمر معين، ناهيك على أن للفريق متحدث رسمي.

ودعا البيان جماهير الفريق إلى عدم الانسياق وراء هذه الحملات الممنهجة التي تريد تحطيم النادي بأي ثمن.