سّلم الإرهابي المسمى "مهرَجة حمة" المكنى "أبو طلحة" نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار بإقليم الناحية العسكرية السادسة.

وأفاد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي المكنى “أبو طلحة” التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2011

وأضاف المصدر ذاته، كان بحوزة الإرهابي مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة و39 طلقة.

وفي نفس السياق، ضبطت مصالح الدرك الوطني مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف و03 مخازن ذخيرة خلال دورية بإن أميناس.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 29 تاجر مخدرات وحجزت، خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 14 قنطارا و 55,857 كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

في هذا الصدد، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي في عمليتين منفصلتين ببشار 06 قناطير و 0,8 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما ضبطت مفرزة أخرى بتندوف 04 قناطير و 77 كيلوغرام من نفس المادة. كما تم توقيف (03) تجارمخدرات بتلمسان وضبط كمية أخرى من الكيف المعالج تُقدر بـ 188,07 كيلوغرام.

وفي ذات السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 26 تاجر مخدرات وضبطت 189,987 كيلوغرام من الكيف المعالج و200 غرام من مادة الكوكايين و 135909 قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل من ورڨلة وإن أميناس والوادي والبليدة ووهران ومستغانم وقسنطينة والنعامة وتبسة وتيبارة.

وأضاف المصدر ذاته، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وإيليزي، أوقفت 124 شخصا وحجزت 29 مركبة و 79 مولدا كهربائيا و 46 مطرقة ضغط و 09 أجهزة للكشف عن المعادن و 129 طن من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا تجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى 5,326 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف 04 أشخاص وحجز 08 بنادق صيد و03 كيلوغرام من البارود و370 خرطوشة و 29137 علبة تبغ و 15834 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من الوادي وغرداية وبسكرة وتبسة وجيجل وأم البواقي وخنشلة. كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 49746 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وبرج باجي مختار وجانت.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 12 شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة، فيما تم توقيف 60 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وتلمسان والوادي وتبسة والطارف وبشار.