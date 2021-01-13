قال مدرب المنتخب الوطني لكرة اليد آلان بورت أن منافسه في البطولة العالمية التي تحتضنها العاصمة المصرية القاهرة ، المغرب تحسن كثيرا في السنوات الثمانية الأخيرة.

و حسب وكالة الأنباء الجزائرية فان التقني الفرنسي قد صرح :" لقد شاهدته الموسم الفارط, فتشكيلته تتوفر على إمكانيات لا باس بها ولكنها لم تلعب كثيرا وهو أمر مماثل للمنتخب الجزائر لكن سنحاول الإطاحة بهم."

من جهته مدرب المنتخب المغربي نور الدين بوهاديوي أكد :" ''إنه داربي إفريقي ونحن نحترم كثيرا المنتخب الجزائري ولكن سنعمل من أجل تسجيل نتيجة إيجابية ضدهم ، تحسبا للدور القادم''.

ويتطلع غدا ، الخميس " الخضر" للإطاحة بنظيره المغربي في افتتاح الدور الأول للبطولة العالمية، بداية من الساعة السادسة مساءا.