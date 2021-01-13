دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، الطلبة والأساتذة الممنوحين العالقين بالخارج الذين تنتهي منحهم الدراسية قريبا للتسجيل في المنصة الرقمية.

وأوضح بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أنه في إطار عملية إجلاء الطلبة والأساتذة الممنوحين بالخارج، تدعو وزارة التعليم جميع الممنوحين العالقين بالخارج أو الذين تنتهي منحهم الدراسية قريبا للتسجيل في المنصة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، وهذا قبل يوم السبت الموافق لـ 16 جانفي 2021 على الرابط التالي:

https://services.mesrs.dz/SDFPEI/login/index.php