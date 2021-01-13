أقدم، مساء اليوم الأربعاء، أساتذة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للأطوار الثلاثة الأطوار "كنابست" فرع سعيدة، على تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر ولاية سعيدة.

وقد عبر عشرات الأساتذة المنضوون تحت لواء نقابة الكنابست، عن جملة من الانشغالات أهمها تفعيل المقررات التي استفاد منها الأساتذة لاسيما أنها مقررات إدارية ولم يستفيد منها الأستاذ ماليا بما في ذلك المخلفات العالقة منذ سنة 2016 وتأخر صب رواتبهم وهي الوضعية التي طالبت هذه الفئة من والي الولاية التدخل مع الوصاية لتسوية المشاكل الإدارية العالقة.

في حين كشف بعض أعضاء المكتب الولائي لنقابة "الكنابست" أنه في حال لم تتحرك الوزارة الوصية سيلجؤون الى التصعيد و الدخول في إضراب مفتوح.