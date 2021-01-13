احتج، نهار اليوم، تجار الجملة للخضروات بمدينة " عين وسارة وقرروا شن إضراب مفتوح، مطالبين السلطات الولائية والمركزية بضرورة الوقوف على معاناتهم اليومية مع فرق الرقابة التي أصبحت تمنعهم من عرض سلعهم أمام المحلات بوسط المدينة بجوار سوق الخضروات والفواكه، وهذا للضغط عليهم من أجل توجيههم إلى ممارسة نشاطهم بالسوق الجهوي للخضروات الذي تم إنجازه واستلامه مؤخرا .

لكن مشكلتهم أن السوق يفرض شروطا تعجيزية، حسب تصريحاتهم، إذ يطلب من كل واحد شراء مربع داخل السوق والمربع يصل ثمنه إلى 400 مليون سنتيم، الأمر الذي قد يعرضهم لخسائر كبرى بحكم أن السوق جديد وما زال لم يعرف نشاطه.

وقد طالبوا بتقديم تسهيلات لهم في استئجار هذه المربعات كمرحلة أولى تجريبية لا يغامر فيها التاجر بمبلغ يعتبر هو رأس ماله ثم لايعرف النتائج النهائية، وبعد مرحلة الإستئجار يمكن الشراء للمربع.

لكن طلبهم قوبل بالرفض وبقي نشاطهم العادي داخل المدينة معرضا هو الآخر للمضايقات، ما أدى بهم إلى الاحتجاج والإضراب المفتوح في انتظار الإستجابة لمطلبهم وتقديم التسهيلات، خاصة مع انطلاق افتتاح السوق الجهوي.

ومن جهتها، حاولت " الخبر" الإتصال بالقائمين على السوق لتقديم ردودهم، لكن الطلب قوبل بالرفض بحجة أنه غير مسموح لهم بالتصريح .