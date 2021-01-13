جدد ، صباح اليوم ، أعضاء الجمعية العامة الإنتخابية للرابطة الجهوية لكرة القدم بسعيدة ، بفندق الفرسان ، الثقة بالإجماع في ياسين بن حمزة كرئيسا لعهدة ثانية على رأس الرابطة، بحضور 42 عضوا من أصل 52 عضو حيث جرت في ظروف حسنة، بما في ذلك رؤساء مختلف الأندية المنضوية تحت لواء رابطة سعيدة للغرب و الجنوب الغربي، حيث تم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي و ممثلي الرابطات الولائية و ممثلي الحكام، و الأندية الجهوية الأول و الثاني و ما بين الرابطات .

و قد صرح ياسين بن حمزة أن أبوابه مفتوحة للجميع لترقية كرة القدم في الجزائر و هذا بتضافر جميع الجهود لا سيما رؤساء الأندية و الفاعلين في المجال الرياضي .

و قد حدد نفس المسؤول أنه يقع على عاتقه تعزيز دور التكنولوجيا الحديثة في الشأن الرياضي و كذا الإداري لتسهيل العمل و تذليل الصعاب على الفرق الرياضية لكرة القدم.

و في الشق المتعلق بعودة المنافسة، أكد بن حمزة أن الرابطة الجهوية لكرة القدم بسعيدة جاهزة من كل النواحي سواء تقنيا أو ميدانيا حيث يبقى قرار الإنطلاق رهن إشارة الجهات المختصة المتمثلة في السلطات المحلية بالتنسيق مع الإتحادية الوطنية لكرة القدم.

كما أضاف ذات المتحدث، في الختام، أن هذه العهدة هي مرحلة للتكوين و التشبيب و استقطاب كفاءات شابة و توظيفها في مختلف التخصصات حتى تعطي دفعا قويا للرابطة الجهوية، قائلا :" سنركز على الجانب الأخلاقي لضمان مستقبل كرة القدم في الجزائر و التركيز على الفئات الصغرى.