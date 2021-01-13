فندت شركة الخطوط الجوية الإماراتية الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام التونسية والذي أشار إلى تسريح الشركة لأحد طياريها بسبب رفضه التحليق إلى وجهة الكيان الصهيوني.

وقالت الشركة الإماراتية لـ"الخبر" أن ما نشرته المواقع التونسية وتناقلته العديد من الوكالات في هذا السياق هو خبر عاري من الصحة.

وقالت الشركة في توضيحها أنه لا يوجد شخص يحمل الاسم الذي تناقلته وسائل الإعلام يعمل لديها، مؤكدة أن المعلومات التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي حول القضية خاطئة.