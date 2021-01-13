تم تسجيل 219 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر حسب آخر حصيلة كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأربعاء.

وانخفض عدد الحالات مقارنة باليوم السابق (272 إصابة)، حيث تبقى الحالة الوبائية مستقرة في الفترة الأخيرة ما بين 200 و300 حالة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالفيروس منذ بداية انتشاره في البلاد أواخر شهر فيفري من العام الماضي إلى 102860 حالة.

كما أعلنت نفس اللجنة تسجيل 3 وفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 2819 وفاة.

وأضاف المصدر أن 183 مريضا تماثلوا للشفاء في آخر 24 ساعة ليبلغ إجمالي حالات التعافي من الفيروس 69791 حالة.