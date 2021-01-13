سيشد الشاب بوهالي امين رحاله إلى ألمانيا من أجل العلاج من ورم منذ ولادته على مستوى الرجل اليمنى صار اليوم يزن أكثر من تسعين كلغ غدا الخميس.

وأكد موساوي خليل، رئيس جمعية الشفاء، في اتصال بـ"الخبر" أن هبة المتضامنين من أهل الخير والإحسان مع الشاب أمين ازدادت بعد أن تعذر عليه امتطاء الطائرة الأسبوع الماضي، وأثمرت بتخصيص طائرة خاصة لشركة الريان لحفظ الصحة، التي تتوفر على كل الشروط اللازمة لضمان تنقل أمين في ظروف حسنة بمرافقة طاقم طبي يشرف على هذه الرحلة.

وأضاف رئيس الجمعية أن أمين سيتنقل صباح الغد على متن طائرة عمودية تابعة للمديرية العامة للحماية المدنية انطلاقا من المدية إلى غاية مطار هواري بومدين، حيث تكون طائرة الشركة في انتظاره، التي سوف تقله زوال الغد الى ألمانيا.

وختم موساوي حديثه بالشكر الجزيل لكل الذين وقفوا مع الشاب أمين، سواء من السلطات المركزية وحتى المواطنين والجمعيات، الذين عبروا عن تعاطفهم مع أمين الذي كانت التلفزة الجزائرية رافقته في المرة الأولى وأعدت روبورتاجا عنه.