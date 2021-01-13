تمكنت عناصر أمن دائرة أولاد ميمون، التابع لأمن ولاية تلمسان، من تفكيك جمعية أشرار مختصة في سرقة قطع غيار المركبات مكونة من 03 ثلاثة أشخاص، تترواح أعمارهم بين 20 سنة و 30 سنة.

كما تمكنت من استرجاع 08 بطاريات مركبات و شاحنات و كذا عجلتين احتياطيتين محل سرقة.

وقائع القضية تعود إلى تسجيل مصالح أمن الدائرة عدة شكاوي من طرف مواطنين، بخصوص سرقة قطع غيار مركباتهم " بطاريات مختلفة الأحجام " و " عجلات احتياطية ".

تكثيف الأبحاث و التحريات أسفرت عن تحديد هوية الفاعلين مع توقيفهم و إنجاز في حقهم إجراء قضائي عن قضية " تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية السرقة الموصوفة بتوفر ظرفي الليل و التعدد ".

كما تم تقديمهم بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أولاد ميمون.