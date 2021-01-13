قال الدولي الجزائري إسلام سليماني أنه سعيد بالانضمام إلى أولمبيك ليون الفرنسي، واصفا إياه بـ"النادي الكبير" الذي يلعب الأدوار الأولى في فرنسا.

وقال سليماني في ندوة صحفية، مساء اليوم الاربعاء، رفقة رئيس النادي جان ميشال أولاس والمدير الرياضي جونينيو "أنا سعيد وفخور بالانضمام إلى نادي كبير مثل ليون، أشكر الرئيس أولاس، عندما كنت صغيرا جئت إلى المنطقة لخوض دورة كروية مع فريقي، أنا من النوع الذي يحارب ويبذل كل شيء فوق الميدان".

وأضاف ابن عين البنيان " أتمنى إضافة خبرتي إلى النادي، وصلت إلى فريق يحتل المرتبة الأولى في البطولة ويقدم كرة جميلة، أريد مساعدة النادي من أجل بلوغ أهدافه".

كما أكد مهاجم "الخضر" أن نادي ليون غني عن التعريف ويلعب كل موسم من أجل المراتب الأولى ومن أجل المشاركة رابطة أبطال أوروبا.

وعن زميله في المنتخب الوطني جمال بلعمري الذي ينشط في نفس النادي قال سليماني "تكلمت كثيرا مع بلعمري، وحدثني بشكل إيجابي عن النادي، اللاعبين والمدرب ".