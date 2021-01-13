استدعت سلطة ضبط السمعي البصري مدير قناة "الحياة" التلفزيونية بعد شكوى من طرف الشركة العمومية "فريتال" حول نشر وترويج أخبار تشكك في نزاهة خبراء المؤسسة، حسب بيان للسلطة.

و جاء في البيان انه ورد الى سلطة ضبط السمعي البصري شكوى من قبل الشركة العمومية "فريتال" حول نشر وترويج أخبار تشكك في نزاهة خبراء شركتها من خلال حصة "كرايزيس" لقناة "الحياة" التلفزيونية والادعاء بعدم قيامها بعمليات التفتيش والمراقبة للطائرات وكذا تلقي خبرائها لمزايا مقابل تسهيلات للتحليق والتغاضي عن التطبيق الصارم لشروط المراقبة, و كذا الادعاء المتعلق بطائرة "سويفت آر" الإسبانية المستأجرة, بأنها لم تكن،حسب مقدم البرنامج، قادرة على الطيران، و هو ما يناقض تقرير التحقيق القضائي الجزائري و الأجنبي, حيث خلص التحقيق الى أن أسباب الحادث تعود الى خطأ بشري للطيارين الإسبان.

و متابعة للشكوى, استدعت سلطة ضبط السمعي البصري مدير قناة "الحياة" التلفزيونية لتقديم توضيحات حول محتواها، حيث أكد أن القناة تملك الوثائق و الأدلة التي تثبت ما جاء من اتهامات في الحصة و أن القناة تكفل حق الرد لمسؤولي شركة "فريتال".

و خلال اللقاء وجهت سلطة ضط السمعي البصري ملاحظة لمدير القناة على ان "هذه الحصة روجت لشركات طيران أجنبية على حساب الشركة الوطنية للطيران, و قد اقر مدير القناة بهذا الخطأ، و وعد بعدم تكراره".

أما بخصوص مسؤولية شركة "فريتال" في تجديد رخص الطيران و مهامها الرقابية فتحدده مراسيم و قوانين تنفيذية و تنظيمية و توصيات الشركات المصنعة للطيران خاصة أثناء ركونها لمدة طويلة، و هو ما تلتزم به مسؤولية شركة "فريتال"، حسبها.

و عليه تؤكد سلطة الضبط ضرورة التقيد بواجب أخلاقيات المهنة و إحترم أساسيات و قواعد العمل الإعلامي المحترف الذي ينأى بالمنابر الإعلامية من إستغلالها لسجالات و نقاشات عقيمة, لا تخدم المصلحة العامة, و تمس بالنظام العام.

كما أشارت الى أن العدالة, وحدها الكفيلة بالفصل, في مثل هذه القضايا التقنية و التي تحتاج الى خبرات متخصصة و دقيقة.