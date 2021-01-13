استنكرت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، بشدة اليوم الأربعاء، زيارة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ديفيد شينكر مؤخرا للمدن المحتلة من الصحراء الغربية.

وقالت الأمانة الوطنية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص)، أن الزيارة "تندرج ضمن سياسة الاحتلال الهادفة إلى مغالطة الرأي العام الدولي من خلال فتح قنصليات وتنظيم زيارات وتظاهرات ومناسبات لادعاء سيادة لا يمتلكها على الصحراء الغربية".

كما جددت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، تنديدها بإعلان الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب حول الصحراء الغربية، ليوم 10 ديسمبر 2020.