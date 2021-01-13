يقوم أعوان و غطاسو الوحدة البحرية للحماية المدنية بالبحث في البحر عن صياد هاو مفقود بشاطئ واد بيبي ببلدية عين الزويت (غرب سكيكدة)، حسب ما علم اليوم الأربعاء من خلية الاعلام لمديرية الحماية المدنية بالولاية.

و أوضحت المكلفة بالإعلام بالمديرية الملازم أول، إيمان مرواني، أن مصالح الحماية المدنية قد سخرت 7 غطاسين باشروا بالبحث لمدة ساعتين على الرغم من الحالة الجد مضطربة للبحر بهذا الشاطئ، بالإضافة إلى 4 أعوان و قائد الوحدة البحرية للحماية المدنية و سيارة إسعاف و أخرى للربط.

للإشارة، فإن الصياد الهاوي المفقود يبلغ من العمر 40 سنة و ينحدر من قرية "فاخت" بنفس المنطقة.

وقد سجل حضور مصالح الدرك الوطني و السلطات المحلية لبلدية عين الزويت بعين المكان، وفقا ما ذكره ذات المصدر.