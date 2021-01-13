قدم وزير الطاقة، عبد المجيد عطار اليوم الأربعاء، عرضا أمام اجتماع الحكومة حول تحويل ملف إنجاز مشروع الـمدينة الجديدة حاسي مسعود إلى وزارة السكن والعمران والـمدينة، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزارة الأولى.



و حسب ذات المصدر، فقد قدّم وزير الطاقة عرضا تقييميًا حول مدى تقدم مشروع إنجاز المدينة الجديدة حاسي مسعود، وكذا حول عملية تحويل الـمشروع إلى قطاع السكن وذلك تنفيذا للتوجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد في يوليو 2020.



كما اشار البيان “أن هذا المشروع الهام، الذي يأتي في السياق الخاص لتغيير مقر الـمدينة الحالية التي تقع في منطقة شديدة الخطر، يتوفر على دراسات تهيئة وتعمير للمدينة الجديدة، سمحت بالفعل بتحديد الأحياء والقطاعات ذات الأولوية التي سيتم إنجازها من أجل استقبال سكان مدينة حاسي مسعود في أحسن الظروف فضلا عن الأنشطة الصناعية والاقتصادية للمدينة”.



و بهذا الصدّد، من الـمقرر في مرحلة أولى، إنجاز 2.000 وحدة سكنية عمومية إيجارية يجري حاليًا إنجازها مع تجهيزات الـمرافقة اللازمة للتكفل الجيد باحتياجات السكان(مجمع مدارس، إكمالية، ثانوية، مركز للتكوين الـمهني والتمهين، مكتب بريد، عيادة متعددة الخدمات …وغيرها)، والتي تم استكمال بعضها، يضيف البيان.