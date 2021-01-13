أظهرت صور نشرتها وسائل الاعلام الامريكية جنود قوات الحرس الوطني الامريكي وهم ينامون في اروقة مبنى الكونغرس الامريكي، مشيرة الى تفاقم الازمة السياسية داخل امريكا.

وكان رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي، الجنرال مارك ميلي غرد اليوم الاربعاء قائلا: "أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول بمثابة هجوم على الكونغرس وديمقراطيتنا".

وقال ميلي أن الانتخابات الديمقراطية حق دستوري وليس للجيش دور في تحديد نتيجتها.

وتابع: "الانتخابات الديمقراطية حق دستوري وليس للجيش دور في تحديد نتيجتها، فيما لفت إلى أن الجيش ثابت في دوره للدفاع عن الأمة والحرس الوطني يواصل مهمته لدعم جهود الأمن".

وشدد: "نذكر جميع الجنود والمدنيين بالتمسك بمعايير الجيش غير السياسية".