أدت غارات شنتها فجر الأربعاء طائرات الاحتلال الصهيوني على مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في شرق سوريا إلى مقتل تسعة عسكريين سوريين و31 مقاتلاً في فصائل موالية لإيران، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال المرصد ومقره بريطانيا إن "القصف الصهيوني الثاني من نوعه على سوريا خلال العام 2021 الجاري، قتل 40 شخصاً، بينهم تسعة (جنود) سوريين، والبقية من الميليشيات الموالية لإيران".



وفي وقت لاحق قال المرصد إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 57 قتيلاً. وأضاف أن هذه الحصيلة البشرية تعد الأعلى على الإطلاق جراء القصف الصهيوني على الأراضي السورية ، لافتاً إلى أن هذا الاستهداف هو الأكثر كثافة من نوعه، فيما لم يتم رصد أي تصدي أو محاولة تصدي للقصف من قبل دفاعات النظام الجوية.



وأضاف المرصد أن سلاح الجو الصهيوني "شنّ أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة دير الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال"، مضيفاً أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 28 جريحاً بعضهم في حالات خطرة.



من جهتها قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن الكيان شن غارات على مناطق في دير الزور والبوكمال شرقي سوريا.