رئيس الجمهورية يؤكد دعمه وتشجيعه للمنتخب الوطني لكرة اليد
رياضة
13 يناير 2021 () - م.خ/ واج
اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم الأربعاء دعمه وتشجيعه للمنتخب الوطني لكرة اليد الذي يشارك في الدورة 27 من بطولة العالم التي تحتضن فعالياتها مصر .
وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه تويتر " لكم منّي و من الشعب الجزائري كل الدعم و التشجيع لتشريف كرة اليد الجزائرية، في البطولة العالمية.
واضاف "تمنياتنا لكم بالانتصار في مواجهتكم الأولى، وطيلة المنافسة. أنتم الأفضل و كلنا وراءكم نشجعكم يا أبطال".