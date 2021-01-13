اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء اليوم الأربعاء دعمه وتشجيعه للمنتخب الوطني لكرة اليد الذي يشارك في الدورة 27 من بطولة العالم التي تحتضن فعالياتها مصر .



وكتب رئيس الجمهورية في تغريدة على حسابه تويتر " لكم منّي و من الشعب الجزائري كل الدعم و التشجيع لتشريف كرة اليد الجزائرية، في البطولة العالمية.



واضاف "تمنياتنا لكم بالانتصار في مواجهتكم الأولى، وطيلة المنافسة. أنتم الأفضل و كلنا وراءكم نشجعكم يا أبطال".