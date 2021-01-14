قال النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، إريك سوالويل، رداً على سؤال حول مسؤولية ترامب عن اقتحام الكونغرس، إن أسامة بن لادن لم يدخل الأراضي الأمريكية في يوم 11 سبتمبر، ولكنه كان مسؤولاً عن الهجوم على الولايات المتحدة.

وأضاف سوالويل، وهو عضو في لجنة المخابرات بمجلس النواب، أن ترامب بدوره طلب من أنصاره القتال واستخدم خطابات كراهية، وبالتالي فهو الذي حرض على اقتحام مبنى الكابيتول. ولاحظ النائب أن العديد من المتهمين في أحداث الشغب واقتحام الكونغرس صرحوا أنهم حضروا هناك لأن الرئيس استدعاهم.

ولدى سؤال النائب فيما إذا كان يقارن ترامب ببن لادن، أجاب بأنه يقارن كلمات الأشخاص، التي من شأنها تحريض البقية وجعلهم من المتطرفين، كما فعل بن لادن، وما فعله الرئيس ترامب.

وقد صعد النائب الديمقراطي من لهجته منذ اندلاع أحداث الشغب المميتة على يد أنصار ترامب.