كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي سافر يوم أمس الأربعاء ، إلى الكاميرون في إطار انطلاق حملة ترشيحه لمجلس الاتحاد الدولي للعبة والمقرر انتخابه شهر مارس القادم.

وحسب بيان الفاف فإن زطشي الذي سيحضر حفل افتتاح " شان " 2021، كان مرفوقا خلال سفريته بعمار بهلول عضو المكتب الفيدرالي بالإضافة إلى محمد سعد الأمين العام للفاف.

ووفق المصدر ذاته فإنه من المنتظر أن يعقد زطشي خلال تواجده بالعاصمة ياوندي، عدة اجتماعات مع المسؤولين، الرسميين ولا سيما رؤساء اتحادات القارة لمناقشة وتقديم برنامجه، من أجل الظفر بمنصب على مستوى الهيئة الدولية.